ФСБ задержала агента СБУ под псевдонимом Малыш

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передачу им данных о противниках властей Украины в России, сообщает ТАСС.

Задержанный А. В. Рудась имеет двойное гражданство Украины и Польши. По данным спецслужб, подозреваемый был завербован в агентурный аппарат СБУ и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под оперативным псевдонимом Малыш. Он собирал и передавал сведения в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками действующего киевского режима.

В ходе опроса мужчина признался в сотрудничестве с СБУ. Он также рассказал, что во время обучения в варшавской Академии военного искусства под псевдонимом Лис сотрудничал с агентством разведки Польши, предоставляя информацию о студентах из Белоруссии и Украины.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке продать спецслужбам Украины секретную информацию. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

По данным российских спецслужб, во время проведения специальной операции на Украине, имея по роду деятельности доступ к закрытой информации и преследуя корыстный умысел, гражданин РФ анонимно через интернет обратился в украинскую спецслужбу. Он предложил передать за денежное вознаграждение сведения, которые можно использовать в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций.

До этого арестовали россиянина Юрия Абрамова, обвиняемого в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 мая. Решение было вынесено 2 марта.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно". Абрамову грозит до 20 лет лишения свободы.