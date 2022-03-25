Жителя Хабаровска задержали за попытку передачи секретной информации Украине

Фото: ФСБ РФ

ФСБ задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке продать спецслужбам Украины секретную информацию, сообщает ТАСС.

В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

По данным российских спецслужб, во время проведения специальной операции на Украине, имея по роду деятельности доступ к закрытой информации и преследуя корыстный умысел, гражданин РФ анонимно через интернет обратился в украинскую спецслужбу. Он предложил передать за денежное вознаграждение сведения, которые можно использовать в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций.

Ранее арестовали россиянина Юрия Абрамова, обвиняемого в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 мая. Решение было вынесено 2 марта.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно". Абрамову грозит до 20 лет лишения свободы.