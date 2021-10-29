Дело о госизмене возбудили против депутата Рады после обращения к Путину

17:02
Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Уголовное дело по статье "Госизмена" возбудили на Украине против депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Ильи Кивы после его видеообращения к Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.
Ранее Кива поздравил российского президента с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны": "Да пребудет с вами сила".
Уголовное дело против парламентария завели по просьбе Виталия Кличко, который обратился от имени партии УДАР. Он направил письмо с соответствующей просьбой на имя руководителей СБУ, Госбюро расследований и офиса генпрокурора Украины с подписью председателя исполкома партии Артура Палатного.
Палатный также призвал парламент лишить Киву депутатского мандата, а Совет национальной безопасности и обороны – рассмотреть вопрос о наложении санкций против политика.
Ранее Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду и смерти из-за нехватки энергоресурсов. Также он назвал сегодняшнюю Украину колыбелью фашизма в Европе.
Так парламентарий прокомментировал высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Алексея Данилова, который назвал украинского президента "первым президентом национал-патриотом".
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