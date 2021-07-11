Депутат Рады назвал Украину колыбелью фашизма в Европе

Фото: depositphotos/Alexandra Lande

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива назвал сегодняшнюю Украину колыбелью фашизма в Европе.

Так парламентарий прокомментировал высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Алексея Данилова, который назвал украинского президента "первым президентом национал – патриотом".

"Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских", – написал депутат в своем телеграм-канале.

Ранее Кива резко высказался о предложении группы парламентариев отметить на государственном уровне 80-летие создания запрещенной в России экстремистской организации "Украинская повстанческая армия" и обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звание героя страны.

По его мнению, попытки героизации пособников нацистов на Украине являются частью гибридной войны со стороны Запада, направленной на уничтожение славянских народов.