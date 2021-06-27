Депутат Рады заявил, что Зеленского вызывали "на ковер" британские спецслужбы

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Президента Украины Владимира Зеленского вызывали "на ковер" к главе разведки Великобритании Ричарду Муру по вопросу отношения Киева к Минску, об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Совсем недавно нашего президента вызывали на ковер спецслужбы Британии, потому что так это было и выглядело, и давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии", – сказал Кива в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, после этого визита в базе Верховной рады появился законопроект о прекращении дипломатических отношений между Киевом и Минском. Он отметил, что такие действия со стороны Украины по отношению к Белоруссии не поддаются никаким оправданиям.

Ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" опубликовала заявление, в котором сказано, что Зеленский "хочет передать России часть территории" Украины. Депутаты связывают это с тем, что команда украинского лидера не может выполнить свои обязательства перед народом, а также не способна на диалог.