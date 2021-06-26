В Раде заявили о желании Зеленского передать России часть Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский "хочет передать России часть территории" страны. Об этом говорится в заявлении парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", опубликованном на их официальном сайте.
Депутаты связывают это с тем, что команда украинского лидера не может выполнить свои обязательства перед народом, а также не способна на диалог.
"Из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт в Донбассе. Теперь он рассуждает о возможности строительства "стены" на границе с этим украинским регионом. ", – говорится в заявлении.
В партии выразили уверенность, что для восстановления единства страны и статуса Донбасса необходимо выполнять минские соглашения и соблюдать договоренности "нормандской четверки".
Ранее в интервью украинскому телеканалу "1+1" Зеленский заявил, что если урегулирования конфликта на востоке Украины не удастся достигнуть в нормандском формате, то по вопросу Донбасса возможно проведение референдума.
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