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Президент Украины Владимир Зеленский "хочет передать России часть территории" страны. Об этом говорится в заявлении парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", опубликованном на их официальном сайте.

Депутаты связывают это с тем, что команда украинского лидера не может выполнить свои обязательства перед народом, а также не способна на диалог.

"Из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт в Донбассе. Теперь он рассуждает о возможности строительства "стены" на границе с этим украинским регионом. ", – говорится в заявлении.

В партии выразили уверенность, что для восстановления единства страны и статуса Донбасса необходимо выполнять минские соглашения и соблюдать договоренности "нормандской четверки".

Ранее в интервью украинскому телеканалу "1+1" Зеленский заявил, что если урегулирования конфликта на востоке Украины не удастся достигнуть в нормандском формате, то по вопросу Донбасса возможно проведение референдума.