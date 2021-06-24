Зеленский допустил проведение референдума по вопросу Донбасса

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Если урегулирования конфликта на востоке Украины не удастся достигнуть в нормандском формате, то по вопросу Донбасса возможно проведение всеукраинского референдума. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Так он ответил на вопрос о призывах радикально настроенных политиков этой страны отказаться от региона на востоке Украины и отгородиться от него "стеной".
"Стена – это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины", – сказал он в интервью телеканалу "1+1".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не может выполнить Минские соглашения в текущем виде. В свою очередь депутат Верховной рады Олег Волошин рассказывал об угрозе падения Киева из-за провокаций в Донбассе. По мнению члена парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", провокации Украины и последующая военная операция могут привести к вооруженному конфликту с Москвой.
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