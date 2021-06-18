В Киеве заявили о невозможности выполнить Минские соглашения

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Власти Украины не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1".
По мнению спикера, над Минскими соглашениями следует проводить работу.
"Надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем. При наличии российских танков, БТР, российских генералов, офицеров на нашей территории выборы провести невозможно, это нонсенс и об этом нужно публично откровенно говорить", – объяснил позицию Киева Данилов.
Он добавил, что власти Украины выступают за прекращение боевых действий.
"Мы за то, чтобы договариваться", – заключил Данилов.
Ранее Владимир Путин обозначил единственное обязательство России по Украине. Российский лидер пояснил, что имеет ввиду способствование реализации Минских соглашений.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к Путину. Он заявил, что встреча двух лидеров неизбежна и что на ней он готов обсуждать только конфликт в Донбассе.
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