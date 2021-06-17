Зеленский обратился к Путину на русском языке из-за Донбасса

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Фото: Pool/PA/Aaron Chown
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке по вопросу Донбасса. Украинский лидер сделал это во время интервью иностранным журналистам, текст которого имеется на официальном сайте главы государства.
Зеленский заявил, что у России и Украины имеется множество вопросов, затрагивающих двусторонние отношения.
"Когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства напомнил, что у России и Украины общая история. Он также выразил мнение, что русские люди не хотят войны
"У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда", – сказал президент Украины.
Зеленский также посчитал, что Россия откладывает начало переговоров. Он отметил, что на встрече с Путиным готов обсуждать лишь одну тему – конфликт в Донбассе.
Украинский лидер добавил, что встреча с Путиным неизбежна.
Ранее президент РФ обозначил единственное обязательство России по Украине. Путин пояснил, что имеет ввиду способствование реализации Минских соглашений.
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