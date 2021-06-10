Киев оценил высказывание Путина о возможном вступлении Украины в НАТО

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что высказывание Путина о ракетах НАТО на Украине направлено на внутреннюю аудиторию России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", – отмечает Подоляк.

По его мнению, слова российского президента нужно расценивать как сигнал для внутренней аудитории России в преддверии международных саммитов, которые должны состояться в ближайшее время.

Ранее Владимир Путин, говоря о красных линиях в отношениях между Россией и НАТО, заявил, что в случае вступления Украины в НАТО и размещения ракет Альянса на ее территории, их подлетное время до Москвы сократится с 15 до 7–10 минут.

