В СФ отреагировали на слова депутата Рады об угрозе войны с Россией

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что провокации Киева в Донбассе могут обернуться вооруженным конфликтом с Россией. Об этом сообщает RT.
По его словам, подобными заявлениями Волошин старается удержать Киев от провокационных действий в Донбассе.
"Из того, что он сказал, можно согласиться со следующим: они от отчаяния могут начать наступление в Донбассе, и это будет выглядеть как провокация на фоне заявлений, которые прозвучали в Женеве", – подчеркнул сенатор.
Цеков отметил, что речь шла о необходимости выполнения Минских соглашений.
Член парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин ранее выразил мнение, что провокации Киева и последующая военная операция могут привести к вооруженному конфликту с Москвой. Он отметил, что России всегда хватит сил, чтобы победить в случае прямого столкновения с Украиной.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что контакты по подготовке гипотетической встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но сроки не определены.
В конце апреля президент России предложил украинскому лидеру встретиться в любое время в Москве, чтобы обсудить двусторонние отношения. До этого Зеленский приглашал Путина в Донбасс, а после заявил о готовности встретиться в любом месте.
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