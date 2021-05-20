Зеленский увидел в будущих переговорах Байдена и Путина риски для Украины

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В будущих переговорах лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский видит риски для Киева. Он полагает, что возможная отмена США санкций против "Северного потока – 2" стала бы личным поражением для Байдена.

"Есть ли риски, что какие-то темы они [лидеры РФ и США] будут поднимать, несмотря на наши [Украины и США] договоренности? Уверен, что такие риски есть", – отметил Зеленский.

Украинский президент предположил, что РФ может надавить на Штаты и Вашингтон захочет снять санкции с "Северного потока – 2".

"Это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации", – добавил Зеленский.

Ранее Зеленский не стал давать характеристику российскому коллеге Владимиру Путину. По мнению украинского лидера, неосторожными словами он может увеличить возможность эскалации.