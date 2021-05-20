На Украине может пройти референдум по вопросу конфликта в Донбассе

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Власти Украины планируют предложить провести в стране референдум о путях решения конфликта в Донбассе.

"Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов – A, B, C, и мы об этом говорили – о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, – мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой", – приводит слова украинского президента Владимира Зеленского ТАСС.

Политик также уточнил, что ко всенародному голосованию могут прибегнуть в случае, если не сработают другие варианты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Евросоюза о том, что Россия якобы собирается присоединить Донбасс. Он пояснил, что подобных планов у Кремля нет и Россия таким никогда не занималась.

Позднее Песков рассказал, что сейчас идет подготовка гипотетической встречи Путина и Зеленского, уже есть наброски возможных тем к обсуждению, однако точная дата встречи пока не определена.

