Песков заявил, что поглощения Донбасса Россией не будет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Евросоюза о том, что Россия якобы пытается присоединить Донбасс. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Россия не планирует никого поглощать и никогда этим занималась", – подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, в ЕС полагают, что Россия якобы предпринимает попытку присоединить часть Восточной Украины. В распоряжении агентства оказался документ, распространенный между членами ЕС. В нем утверждалось, что Россия хочет интегрировать часть Украины при помощи нелегитимных выборов и выдачи российских паспортов местным жителям.

6 мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может совершить аннексию Азовского моря. По его словам, Москва постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути.

В Госдуме посчитали Кулебу генератором напряженности в отношениях между РФ и Украиной.

