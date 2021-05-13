ЕС заподозрил Россию в попытке присоединить часть Украины – Bloomberg

Фото: depositphotos/reflextions

В Евросоюзе полагают, что Россия якобы предпринимает попытку присоединить часть восточной Украины. Об этом пишет Bloomberg.

В распоряжении агентства оказался документ, распространенный между членами ЕС. В нем утверждается, что Россия хочет интегрировать часть Украины при помощи нелегитимных выборов и выдачи российских паспортов местным жителям.

Владимир Путин ранее заявлял, что выдача паспортов имеет гуманитарный характер. Глава государства отмечал, что РФ не собирается создавать проблемы Киеву.

В документе говорится, что Евросоюз способен усилить энергетическую безопасность Украины. Кроме того, в союзе готовы привлечь страну к участию в ряде проектов по безопасности.

Также утверждается, что ЕС усилит поддержку Украины в сферах гибридных угроз и кибербезопасности. Киев, кроме того, якобы получит помощь в вопросе вакцинации.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может совершить аннексию Азовского моря. По его словам, Москва постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути.

В Госдуме посчитали Кулебу генератором напряженности в отношениях между РФ и Украиной. Депутат Руслан Бальбек выразил мнение, что Россия давно бы уже нашла возможность развивать с Украиной дружеские и экономические отношения, если бы не было людей, подобных главе украинского внешнеполитического ведомства.