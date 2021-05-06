Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия может совершить аннексию Азовского моря. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Он назвал Азовское море легкой мишенью для РФ. По его словам, Москва постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути.

"После незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря", – заявил украинский министр.

Ранее Европейский парламент призвал ЕС обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Депутаты призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря.

С 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. Ограничение будет действовать до 21:00 31 октября.

Попасть нельзя на участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и участок возле западной оконечности Крыма.

Все эти зоны находятся в пределах территориальных вод России, и их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.

Представитель госдепа США Нед Прайс назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря эскалацией со стороны России.

Также он обвинил РФ в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море. Прайс повторил обеспокоенность США предполагаемым масштабным наращиванием военных РФ возле украинских границ, которого там не было с 2014 года.