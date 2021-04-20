Госдеп счел ограничения РФ на проход судов в Черном море эскалацией

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Представитель госдепа США Нед Прайс назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря эскалацией со стороны России.

Также он обвинил РФ в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море, такие выводы содержатся в заявлении госдепартамента.

Кроме того, Прайс повторил обеспокоенность США предполагаемым масштабным наращиванием военных РФ возле украинских границ, которого там не было с 2014 года.

Минобороны ранее сообщило, что Россия закроет для иностранных военных судов проход в трех районах Черного моря 24 апреля.

Запрет будет действовать полгода, до 31 октября. Основанием для решения стало проведение в этих районах учений российского флота.

До этого стало известно, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море на фоне роста военной активности РФ на границе с Украиной.