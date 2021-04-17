В Госдуме прокомментировали призыв НАТО обеспечить свободу судоходства в Черном море

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуме оценили призыв НАТО обеспечить свободу судоходства в Черном море. Об этом рассказал депутат от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее в МИД Украины выразили протест России по причине закрытия части акватории Черного моря. Позднее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс обеспокоен планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря. Она призвала соблюдать свободу судоходства.
В ответ Шеремет посоветовал Киеву и странам альянса не нервничать. Он отметил, что Россия действует в рамках национального и международного права.
"Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории", – объяснил депутат.
Шеремет заявил, что РФ принимает меры для обеспечения безопасного судоходства в российских территориальных водах. Он добавил, что перекрытие участков акватории Черного моря носит временный характер.
"Как только в Черноморском регионе снова установится стабильная и предсказуемая обстановка, все станет обратно на свои места", – заключил депутат.
По данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, РФ с 24 апреля до 31 октября приостанавливает право мирного прохода через российские территориальные воды для иностранных военных кораблей и других государственных судов.
Ограничения будут действовать в трех районах Черного моря. В частности, будут закрыты акватории вдоль побережья Крыма, в районе у берегов Керченского полуострова и на участке моря около западной оконечности Крыма.
Ранее СМИ сообщали, что посольство США в Анкаре передало Турции заявление об отмене прохода двух военных кораблей через Босфор в Черное море.
До этого США сообщили властям Турции, что 14 и 15 апреля в Черное море войдут два боевых корабля американских военно-морских сил. Их нахождение в Черном море планировалось до 4 мая.
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