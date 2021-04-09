Два американских военных корабля войдут в Черное море 14 и 15 апреля – СМИ

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Соединенные Штаты уведомили власти Турции, что 14 и 15 апреля в Черное море войдут два боевых корабля американских военно-морских сил. Об этом сообщает NTV.
"Нас уведомили по дипломатическим каналам о том, что два корабля ВМС США выйдут в Черное море в соответствии с конвенцией Монтре", – приводит канал заявление турецкого министерства иностранных дел.
По их данным, присутствие кораблей США в Черном море продлится до 4 мая.
Ранее телеканал CNN сообщил, что ВМС США направят боевые корабли в Черное море. Там отметили, что предстоящая отправка будет особым посланием для России. По данным канала, на такие меры администрация США готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.
При этом министерство обороны США не стало подтверждать данные о возможной отправке кораблей в Черное море для демонстрации своей поддержки Украине.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что такой шаг Соединенных Штатов усугубит обстановку вокруг Донбасса. По ее словам, это будет сигнал, создающий ложные иллюзии, но не России, а украинским национал-радикалам.
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