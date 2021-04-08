Украина начала внезапные военные учения в Черном море

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В Администрации морских портов Украины объявили о начале учений Военно-морского флота страны в акватории Черного моря. Об этом сообщает "Страна.ua".

"В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений ВМС ВСУ ", – уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что данные маневры происходят на фоне недавнего высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственным путем спасения страны и разрешения конфликта в Донбассе является вступление ее в НАТО.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что начало боевых действий на территории Донбасса станет началом конца для Украины.

Он также выразил мнение, что НАТО не станет вмешиваться в конфликт в Донбассе.