Путин сообщил Меркель о провокациях Киева на линии соприкосновения в Донбассе

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Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о наращивании активности вооруженных сил НАТО на Украине и в Черном море вблизи российских границ. Также она отметила, что украинские власти продолжают стягивать новые силы и вооружение к линии соприкосновения на Донбассе.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.