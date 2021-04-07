У России нет планов вмешаться в конфликт на Донбассе – Патрушев

Фото: kremlin.ru
Российские власти не имеют планов вмешиваться в конфликт на Донбассе, но внимательно следят за развитием ситуации в данном регионе и будут принимать конкретные меры исходя из нее, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
"Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", – сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Москва открыто вмешаться в конфликт на востоке Украины при пересечении определенных линий.
Ранее в связи с появившимися сообщениями о якобы возникших провокациях со стороны России вблизи восточной границы Украины США потребовали объяснений от РФ.
По словам представителя Госдепартамента, действия РФ, в том числе "наращивание сил" у границы с Украиной, в США считают эскалацией ситуации со стороны Москвы.
В Кремле позднее оценили подобные заявления. По словам Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины. Также он подчеркнул, что РФ никому не угрожает, а военные находятся на территории России там, где это необходимо.
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