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США готовы к открытому взаимодействию с РФ по ситуации на востоке Украины, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Он подчеркнул, что хотя Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой, сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной не внушают доверия.

В заключение в Госдепе призвали Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые создадут угрозу гражданской войны. По его словам, украинские власти не выполняют свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию и делает ее более напряженной.

Он также подчеркнул, что передвижение армии РФ по своей территории не должно вызывать беспокойства, поскольку Россия не представляет угрозу для других государств.

В Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.