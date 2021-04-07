МИД РФ обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о наращивании активности вооруженных сил НАТО на Украине и в Черном море вблизи российских границ. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что украинские власти продолжают стягивать новые силы и вооружение к линии соприкосновения на Донбассе.
"На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса", – указала Захарова.
Кроме того, в МИД отмечают активизацию разведывательной деятельности иностранных государств с использованием радиоэлектронных средств и летательных аппаратов на Украине вдоль линии соприкосновения сил на Донбассе и границы с Россией.
"Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами", – заявила представитель МИД.
Ранее в США заявили о готовности к диалогу с Россией по ситуации на востоке Украины. Там подчеркнули, что, хотя Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой, сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной "не внушают доверия".
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