В Болгарии оценили возможность войны между Украиной и Россией за Крым

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В случае войны "за Крым" Украине не стоит рассчитывать на многое, так как прошлые попытки европейцев атаковать Россию кончились провалом. Так читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали слова представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который назвал масштабные учения Defender Europe 2021 отработкой войны с РФ.

"Россия не допустит военных действий на своей территории", – отметил один из пользователей.

Другой читатель подчеркнул, что европейцы на протяжении нескольких десятилетий пытаются завладеть природными ресурсами РФ. По его словам, так хотели сделать "один небезызвестный француз и такой же небезызвестный немец".

Помимо этого, еще один читатель рекомендовал Украине не рассчитывать на то, что европейские войска высадятся в стране для военных действий с РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.