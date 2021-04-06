Зеленский назвал единственный способ закончить конфликт в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе диалога с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский обсудил ухудшение ситуации в Донбассе и увеличение количества нарушений режима тишины. Украинский лидер также рассказал генсеку о якобы повышении готовности российских войск к наступательным действиям.

Президент Украины призвал НАТО уделить больше внимания вопросам безопасности в акватории Черного моря и усилить свое присутствие в регионе.

По мнению Зеленского, постоянное присутствие НАТО станет мощным фактором для сдерживания РФ, якобы продолжающей препятствовать торговому судоходству.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", – сказал он.

Ранее эксперт оценил заявления украинского главнокомандующего о вступлении в НАТО. По его словам, в ближайшие 20 лет это абсолютно невозможно, поскольку уровень подготовки и боевой совместимости Украины не соответствует стандартам альянса. Более того, это страна с нерешенными территориальными проблемами.

Также стало известно, что украинская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате. Там объяснили это не протестами в Минске, а тем, что Белоруссия якобы находится под влиянием России и у Киева нет доверия к этой территории.