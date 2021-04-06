Киев отказался отправлять делегацию в Минск на переговоры по Донбассу

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Украинская делегация не поедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на телеканале ICTV.

Он объяснил это не протестами в Минске, а тем, что Белоруссия якобы находится под влиянием России и у Киева нет доверия к этой территории.

Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года. В условиях пандемии они проходят по видеосвязи.

Накануне глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что Украина является врагом России. Во время беседы он напомнил слова Александра Солженицына о том, что у России нет друзей, лишь враги и холуи, под последними подразумевая Белоруссию.

Экс-лидер Украины обосновал свои слова тем, что в день проведения телефонной беседы президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кравчук добавил, что РФ якобы не желает считать Украину независимым государством. По мнению политика, Россия стремится уничтожить Украину.