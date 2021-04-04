Эксперт оценил заявления украинского главнокомандующего о вступлении в НАТО

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Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко критически отозвался о перспективах Украины войти в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ближайшие 20 лет это абсолютно нереально, потому что уровень подготовки и боевой совместимости Украины абсолютно не соответствует стандартам НАТО. Более того, это страна с нерешенными территориальными проблемами", – заявил специалист.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что вступление страны в Североатлантический альянс способствовало бы укреплению обороны НАТО.

По мнению Игоря Коротченко, подобные заявления украинских военных и политиков являются "внешнеполитическим блефом".

В феврале 2019 года парламент Украины законодательно закрепил курс страны в ЕС и НАТО. В настоящий момент государство носит статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить Украину из Совета Европы. Парламентарий критически отозвался о нападении украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ДНР, которое произошло накануне.

