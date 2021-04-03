Зеленский и Байден не успели обсудить все темы во время телефонного разговора

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Во время первого телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленский и главой США Джо Баденом лидеры успели обсудить не все темы. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Например, не хватило времени для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, но эти вопросы будут обсуждены в рамках дальнейших контактов", – сказал он.

Жовква также напомнил слова Байдена о том, что данный разговор не последний.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. В ходе беседы президент США подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии".