Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.

Уточняется, что в ходе беседы президент США подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии".

Кроме того, Байден заявил, что его администрация намерена активизировать стратегическое партнерство двух стран, чтобы оказать поддержку плану Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.

"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными в контексте евроатлантических устремлений Украины", – приводит сообщение представителей Белого дома ТАСС.

Ранее министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.

Также в Кремле оценили заявления о наращивании сил РФ на границе с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.