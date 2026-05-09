В Кремле заявили, что России не нужно разрешение на проведение парада Победы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не нужно разрешение на проведении парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его слова передает журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, благодаря которому он "позволяет" провести в Москве парад Победы. Согласно документу, на время проведения данного мероприятия территория Красной площади "должна быть исключена из плана применения украинского оружия".

"Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда", – заявил Песков.

Ранее Зеленский угрожал нанести удар по параду в Москве 9 мая. В ответ Минобороны России сообщало, что армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

