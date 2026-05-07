Угрозами атаковать дронами парад в честь 9 Мая в Москве президент Украины Владимир Зеленский лишь хочет покрасоваться перед европейскими хозяевами. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Его совершенно не интересует судьба украинских граждан, которые неизбежно пострадают при ответном ударе, поскольку атаки на Россию уже приводят к более жестким ответам, и счет тут не в пользу украинцев", – написал политик в статье, размещенной на сайте движения

В том числе, по его словам, Зеленский пытался произвести впечатление на премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время своего визита в Ереван.

Данную встречу Медведчук назвал "политическим цирком", президента Франции Эммануэля Макрона и Пашиняна – хозяевами, а самого украинского лидера – "кровавым клоуном", который полагает, что Кремль согласится на переговоры после атаки в День Победы.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Зеленскому будет дан кратный ответ в случае атак ВСУ во время проведения парада Победы в Москве 9 мая. Депутат добавил, что пребывание Зеленского у власти неизбежно ведет к дальнейшей эскалации на Украине, а заключение мирного соглашения для него равносильно политическому концу.