На портале "Узнай Москву" появился аудиогид по Музею истории района Внуково

На портале "Узнай Москву" запустили новый аудиогид по Музею истории района Внуково. Его создание приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что аудиогид рассказывает о Московской авиагруппе особого назначения, необычном сувенире "Конская голова с подковой", ковше с гравировкой о сверхдальнем перелете в Антарктиду, а также о других экспонатах музея.

Посетителям доступны описания 8 разделов экспозиции, где представлены артефакты разных эпох. В частности, можно узнать об экипировке летчиков ранней советской авиации и роли аэропорта Внуково в годы Великой Отечественной войны.

Музей был открыт 12 августа 1977 года во Дворце культуры "Внуково". Изначально он назывался Музеем боевой и трудовой славы аэропорта Внуково и задумывался как памятник летчикам и ветеранам 10-й гвардейской авиатранспортной дивизии.

Инициатором создания музея стал ветеран авиации и участник Великой Отечественной войны Сергей Дегтярев. Он собирал материалы в семьях ветеранов, участвовал в оформлении витрин и стендов и фактически заложил основу будущей экспозиции.

В 2018 году учреждение получило статус государственного и современное название. После обновления экспозиции музей сохранил авиационную тематику, но также стал подробнее рассказывать о роли аэропорта и района в развитии гражданской авиации СССР и России.

Первый раздел выставки посвящен заре российского воздухоплавания и форме летчиков Российской императорской армии 1910-х годов. Второй рассказывает о развитии гражданской авиации СССР в 1920–1930-е годы и самолетах Р-5, которые использовались по всей стране – от Кавказа до Арктики. Именно на таких самолетах эвакуировали участников экспедиции ледокола "Челюскин".

Остальные разделы посвящены гражданской авиации в годы войны, работе летчиков, Великой Победе, а также послевоенному восстановлению аэропорта Внуково и Москвы.

После войны Внуково стал главным международным и правительственным авиаузлом страны. Здесь встречали официальные делегации, участников экспедиций, исследователей и советских космонавтов.

Для посетителей музея также действуют тематические экскурсионные программы. Для младших школьников проводят "Музейную мастерскую" с мастер-классами, а для подростков и взрослых – программу "В кадре авиация!" с киноквизами и обсуждением фильмов об авиации.

Ранее сообщалось, что жители столицы посетили музеи более 7 миллионов раз с помощью "Мосбилета" за год его существования. С момента запуска сервиса москвичи побывали на порядка 80 современных интерактивных выставках, а также увидели около 15 музейных проектов. Во многих местах доступны как экскурсии, так и аудиогиды.