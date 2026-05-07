Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 11:59

Общество

67% опрошенных россиян назвали День Победы самым важным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большинство россиян (67% опрошенных) заявили, что считают 9 Мая самым важным праздником и самой большой победой России на протяжении всей ее истории. Информация об этом следует из данных опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Для 25% граждан День Победы является днем памяти и скорби из-за того, что в ходе войны погибли десятки миллионов человек. 88% опрошенных россиян считают, что память о победе в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического воспитания молодежи.

Кроме того, 82% граждан будут отмечать праздник, 15% не планируют этого делать. 49% респондентов планирует принять участие в шествиях и парадах ко Дню Победы, 18% посмотрят праздничный салют, 17% будут отдыхать и гулять.

Также 28% россиян назвали самым любимым фильмом о войне "В бой идут одни старики", еще 19% вспомнили "А зори здесь тихие...", 15% – "Они сражались за Родину", а 10% – "Семнадцать мгновений весны".

Для москвичей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные мероприятия. Посетителей ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое.

Программа в честь 81-й годовщины Победы развернется в каждом округе города. Москвичей и туристов приглашают парки, музеи, театры, детские школы искусств и библиотеки.

