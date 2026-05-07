Собянин: силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Российскими силами ПВО отражена атака еще одного БПЛА, который направлялся в сторону столицы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Сергей Собянин в MAX.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Вражеская атака на столичный регион продолжается с ночи 7 мая. Первые два дроны были обнаружены и ликвидированы примерно в 03:19. Всего уже сбито 32 БПЛА.

На фоне атак аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно переходили в режим работы с ограничениями. Сейчас такие меры действуют только во Внуково.