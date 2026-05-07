В Бутырском районе Москвы началось строительство нового бизнес-центра

Новый офисно-деловой комплекс площадью почти 43 тысячи квадратных метров начали строить в Бутырском районе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Деловой центр появится на территории бывшей промзоны. Сейчас строители уже начали готовить площадку, которая находится по адресу Огородный проезд, земельный участок 20А/2. Застройщиком выступает компания "СЗ "БЦ Апсайд Останкино".

В составе комплекса будут 2 здания – 8-этажный корпус К1 и 15-этажная башня К2. Офисы займут более 25 тысяч "квадратов", а остальную площадь – рестораны, магазины, банки и страховые компании. Проект предполагает создание 3,7 тысячи дополнительных рабочих мест, отметил заммэра.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, площадь офисов составит от 44 до 1 700 квадратных метров. На верхних террасах обустроят зоны для отдыха под открытым небом. Также у комплекса будет двухуровневая подземная парковка площадью более 6,7 тысячи "квадратов", где смогут одновременно стоять 203 автомобиля.

Отделка будет выполнена по специально разработанному дизайн-проекту: полы из керамогранита и панели из металла на потолках придадут зданиям современный стиль. Стеклокомпозитные панели планируется выполнить в терракотовых оттенках. С ними будут сочетаться прозрачные стеклянные поверхности стоечно-ригельных систем с двухкамерными стеклопакетами, которые сделают пространство более светлым.

Также комплекс получит архитектурно-художественную подсветку. Светильники и прожекторы сделают его фасады выразительными. Кровлю рампы озеленят для придания уюта. На прилегающей территории организуют общественное пространство с удобными скамейками, взрослыми деревьями и кустарниками, в числе которых рябины, клены и сосны.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что процесс строительства бизнес-центра будет строго контролироваться. По его словам, программа контрольно-надзорных мероприятий уже составлена экспертами. Они будут следить за соответствием качества конструкций и материалов проектной документации.

