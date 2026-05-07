Президент Украины Владимир Зеленский, который объявил о перемирии 5–6 мая, на самом деле не отдавал приказов о прекращении огня. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что у Москвы не было иллюзий относительно договороспособности Киева.

"Мы уже не единожды становились свидетелями, нам уже эту картину тоже не единожды демонстрировали, как Банковая беззастенчиво и многократно нарушает объявленные ей же перемирия", – сказала дипломат.

Россия объявила перемирие в зоне СВО 8 и 9 мая. В Минобороны РФ предупредили, что Москва нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.

Позднее Зеленский объявил о введении режима тишины в ночь с 5 на 6 мая, однако уточнил, что украинская армия будет действовать зеркально в случае ударов со стороны РФ.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал действия украинского лидера тактической уловкой. По его словам, причиной стало "уязвленное самолюбие" Зеленского, так как идею прекращения огня обсуждали Москва и Вашингтон, а к Киеву по этому вопросу официально никто не обращался.