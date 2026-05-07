Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 13:58

Политика

Дональд Трамп похвалил Хабиба Нурмагомедова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Президент США Дональд Трамп на встрече с бойцами UFC в Белом доме вспомнил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова и похвалил его, сообщает телеканал "360".

"Особенный боец. Хабиб выиграл 29 боев из 29", – отметил американский лидер.

Самого Нурмагомедова в Белом Доме не было. Трамп обратился к участнику встречи Джастину Гэтжи и напомнил, что россиянин провел с ним сложный поединок, в ответ на что Гэтжи кивнул.

Также президент Штатов представил участников будущего турнира, который пройдет в Белом доме. По словам Трампа, это будет крупнейшее событие в президентском дворце.

О планах провести турнир UFC в Белом доме американский лидер заявил еще в прошлом году. Бои состоятся 14 июня, в день 80-летия действующего американского лидера. Это событие также даст старт мероприятиям в честь 250-летия независимости США. Ожидается, что соревнования посетят 20–25 тысяч зрителей.

