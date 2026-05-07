Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 14:30

Шоу-бизнес

Киркоров выиграл в суде по делу о земельном споре в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народный артист России Филипп Киркоров выиграл в суде по делу о лишении прав на земельные участки и сносе имущества в Подмосковье. Об этом певец рассказал в беседе с РИА Новости.

Суд ранее отказал предпринимателю Глебу Рыськову в удовлетворении иска к Киркорову, в котором он просил снять с кадастрового учета часть земли певца и снести объекты на береговой полосе в Подмосковье. Предприниматель подал апелляционную жалобу, однако суд оставил ее без удовлетворения.

"К сожалению, существуют люди, которые пытаются нажиться на знаменитостях. У них, как правило, поданы сотни исков на совершенно разных медийных лиц и по разным случаям", – поделился Киркоров.

По его словам, часто эти люди "испаряются" после первого заседания или переходят на шантаж. Артист подчеркнул, что у него нет проблем с законом.

Иск к Киркорову был подан в октябре 2025 года. Рыськов подчеркивал, что береговые полосы, о которых шла речь, являются национальным достоянием, а потому они должны быть доступны для отдыха и оздоровления всех граждан.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика