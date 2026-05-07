Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 15:15

Общество

7 мая в Москве стало самым теплым днем с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Четверг, 7 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2026 года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

К полудню температура на метеостанции ВДНХ достигла 27,4 градуса, что на 2,3 градуса больше предыдущего рекорда тепла, который был зарегистрирован 5 мая.

В дальнейшем воздух продолжил нагреваться. Температура поднялась до 29 градусов, добавил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. В беседе с РИА Новости он напомнил, что рекордная суточная температура 7 мая составляет 29,2 градуса – такие значения фиксировали в 1967 году.

Тем не менее температура уже пошла на спад, поэтому обновить суточный рекорд не получится, добавил Голубев. При этом самые высокие показатели фиксировалась в мае 2007 года. Тогда столбики термометров достигли отметки в 33,2 градуса.

Леус подтвердил, что существенно температура в городе уже не увеличится, так как в небе началось формирование кучево-дождевых облаков, которые сдержат прогрев. Кроме того, на западе Подмосковья прогремели грозы, которые уже через один или два часа доберутся до столицы.

Ранее из-за грозы, дождя и ветра в московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Позже, 8 мая, в город придут легкие "черемуховые холода" без снега, заморозков и ветра. Продлятся они всего несколько суток и уже с наступлением новой недели, 11–17 мая, перетекут в умеренное майское тепло.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика