Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на 9 Мая

Список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы, опубликован на сайте Кремля.

На 9 Мая приглашены президент Абхазии Бадра Гунба и его супруга, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев и председатель правительства Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, ожидается прибытие на торжество президента Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Синиша Карана, председателя Народной скупщины Ненада Стевандича с супругой и председателя партии "Союз независимых социал-демократов" республики Милорада Додика с супругой.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на парад Победы из-за избирательной кампании перед июньскими парламентскими выборами.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что накануне больших праздников в Москве всегда принимаются дополнительные меры безопасности, так будет и в этом году перед 9 Мая. Это связано с учетом сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы. Кроме того, в День Победы будут приняты дополнительные меры безопасности Владимира Путина.

