На портале mos.ru заработал сервис для проверки графика отключения горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru появился онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать график отключения горячей воды в Москве.

Водоснабжение отключают с мая по август включительно для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал это необходимой мерой для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, так как общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 19 тысяч километров.

"В настоящее время максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней. Совсем не отключать ее нельзя, так как любой системе для ее нормального функционирования необходимы профилактические работы. <...> В общей сложности подготовим к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", – добавил Бирюков.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что сервис проверки графика открывается ежегодно. С 2018 года сервисом воспользовались более 23,2 миллиона раз.

Чтобы увидеть точные сроки отключения воды, необходимо указать адрес дома в онлайн-сервисе. Также посмотреть график можно в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" во вкладке "Услуги".

Пользователи mos.ru могут заранее подписаться на уведомления. Для этого необходимо добавить в личный кабинет свой полный адрес, в разделе "Профиль" найти "Настройку подписок" и выбрать подраздел "ЖКУ". Там в строке "Отключение горячей воды" нужно отметить желаемый способ информирования – электронную почту или пуш-уведомление.

Кроме того, москвичи могут узнать график по телефонам единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777⁠-77⁠-77, единого диспетчерского центра +7 495 539⁠-53⁠-53 или на горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета +7 (495) 539⁠-25⁠-25, а также на сайте единой теплоснабжающей компании ПАО "МОЭК".

В столице 6 мая началось отключение отопления в связи с достижением необходимых температурных значений. Специалистам предстоит перекрыть подачу тепла более чем в 74 тысячах зданий, из которых свыше 34 тысяч – жилые.

Данный процесс проводится поэтапно. В первую очередь идут промышленные и административные объекты, затем – жилые дома, школы и детские сады, а в самом конце – больницы.