Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 16:25

Город

На портале mos.ru заработал сервис для проверки графика отключения горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru появился онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать график отключения горячей воды в Москве.

Водоснабжение отключают с мая по август включительно для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал это необходимой мерой для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, так как общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 19 тысяч километров.

"В настоящее время максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней. Совсем не отключать ее нельзя, так как любой системе для ее нормального функционирования необходимы профилактические работы. <...> В общей сложности подготовим к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", – добавил Бирюков.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что сервис проверки графика открывается ежегодно. С 2018 года сервисом воспользовались более 23,2 миллиона раз.

Чтобы увидеть точные сроки отключения воды, необходимо указать адрес дома в онлайн-сервисе. Также посмотреть график можно в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" во вкладке "Услуги".

Пользователи mos.ru могут заранее подписаться на уведомления. Для этого необходимо добавить в личный кабинет свой полный адрес, в разделе "Профиль" найти "Настройку подписок" и выбрать подраздел "ЖКУ". Там в строке "Отключение горячей воды" нужно отметить желаемый способ информирования – электронную почту или пуш-уведомление.

Кроме того, москвичи могут узнать график по телефонам единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777⁠-77⁠-77, единого диспетчерского центра +7 495 539⁠-53⁠-53 или на горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета +7 (495) 539⁠-25⁠-25, а также на сайте единой теплоснабжающей компании ПАО "МОЭК".

В столице 6 мая началось отключение отопления в связи с достижением необходимых температурных значений. Специалистам предстоит перекрыть подачу тепла более чем в 74 тысячах зданий, из которых свыше 34 тысяч – жилые.

Данный процесс проводится поэтапно. В первую очередь идут промышленные и административные объекты, затем – жилые дома, школы и детские сады, а в самом конце – больницы.

Москвичам начали приходить уведомления об отключении горячей воды

Читайте также


городЖКХ

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика