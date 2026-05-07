The Sun: на Майорке британец погиб, ударившись головой о стеклянную дверь

07 мая, 17:33

На Майорке британец погиб, ударившись головой о стеклянную дверь

Фото: 123RF.com/joseh51

Испанская полиция выясняет обстоятельства загадочной гибели 26-летнего туриста из Великобритании, который скончался, разбив головой стеклянную дверь. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 6 мая в муниципалитете Санта-Маргалида на острове Майорка. Тело мужчины нашли в арендованном доме, где в тот момент находились еще шесть человек: четыре мужчины и две женщины.

Согласно их показаниям, около 07:30 британец ударился головой о стеклянную дверь, после чего та разбилась. Отмечается, что осколки стекла попали мужчине в голову, однако неизвестно, стала ли эта травма смертельной.

Гражданская гвардия Испании не исключила версию несчастного случая, однако уточнила, что делать окончательные выводы рано. Решений об аресте возможных подозреваемых пока не принималось. В ближайшее время эксперты проведут вскрытие, которое, как ожидается, должно прояснить обстоятельства смерти мужчины.

Ранее тело гражданина РФ по имени Вадим Ли с предсмертной запиской в кармане нашли в тайской провинции Районг. Друзья погибшего указали, что он был добрым и позитивным, а также не употреблял запрещенные вещества. В записке Ли принес "извинения за неудобства" тем, кто обнаружил его тело, и заявил, что у него в сейфе лежит 200 долларов и 10 тысяч бат.

