The Sun: на Майорке британец погиб, ударившись головой о стеклянную дверь

Испанская полиция выясняет обстоятельства загадочной гибели 26-летнего туриста из Великобритании, который скончался, разбив головой стеклянную дверь. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 6 мая в муниципалитете Санта-Маргалида на острове Майорка. Тело мужчины нашли в арендованном доме, где в тот момент находились еще шесть человек: четыре мужчины и две женщины.

Согласно их показаниям, около 07:30 британец ударился головой о стеклянную дверь, после чего та разбилась. Отмечается, что осколки стекла попали мужчине в голову, однако неизвестно, стала ли эта травма смертельной.

Гражданская гвардия Испании не исключила версию несчастного случая, однако уточнила, что делать окончательные выводы рано. Решений об аресте возможных подозреваемых пока не принималось. В ближайшее время эксперты проведут вскрытие, которое, как ожидается, должно прояснить обстоятельства смерти мужчины.

