23 марта, 17:11

Происшествия

В Таиланде обнаружено тело россиянина с предсмертной запиской в кармане

Фото: 123RF.com/leiing

Тело россиянина с предсмертной запиской в кармане обнаружено в тайской провинции Районг, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

По ее словам, речь идет о мужчине по имени Вадим Ли 1984 года рождения. Друзья погибшего рассказали, что он был добрым и позитивным, не употреблял запрещенные вещества, а также любил играть в шахматы и нарды.

В записке Ли принес свои "извинения за неудобства" тем, кто обнаружил его тело, а также указал, что у него в сейфе лежит 200 долларов и 10 тысяч бат. Кроме того, он попросил развеять свой прах в "красивом чистом и по возможности святом месте".

Ранее российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. Спасатели заметили ее тело в воде на расстоянии 50 метров от берега. Его доставили на сушу, после чего отправили в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления причины и обстоятельств гибели.

