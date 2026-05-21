Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:49

Технологии
Главная / Новости /

Эксперт Вишневский: плотный чехол может усугубить нагрев смартфона в жару

Эксперт рассказал, почему не следует носить смартфон в плотном чехле в жару

Фото: 123RF.com/towfiqu

Смартфон в плотном чехле может перегреваться в жаркую погоду из-за нарушенного теплоотвода. Об этом в беседе с RT предупредил эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.

Он уточнил, что сам чехол не может испортить аккумулятор гаджета напрямую, однако из-за постоянного перегрева батарея быстрее изнашивается. Эксперт добавил, что особенно это заметно, когда телефон стоит на зарядке или активно используется под солнечными лучами.

В жаркую погоду Вишневский рекомендовал отдавать предпочтение тонким чехлам, снимать их при перегреве, а также не оставлять гаджет на солнце.

Ранее техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев рассказал, как действовать при краже или потере смартфона. По его словам, важно как можно скорее связаться с мобильным оператором и заблокировать сим-карту. После этого необходимо сменить пароли от всех важных аккаунтов и банковских приложений.

В России стали популярны контент-фермы

Читайте также


технологиипогода

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика