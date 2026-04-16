16 апреля, 17:12

Технологии
Техноэксперт Трухачев посоветовал оперативно блокировать сим-карту при утере смартфона

Заблокировать сим-карту и оперативно сменить пароли важно при утере или краже смартфона. Об этом Москве 24 рассказал техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев.

По его словам, первое, что нужно сделать в такой ситуации, – это связаться с оператором связи и заблокировать сим-карту, чтобы злоумышленники не смогли выполнить сброс паролей и разблокировать устройство.

После этого стоит сменить пароли от всех важных аккаунтов и банковских приложений. Особенно если владелец имел неосторожность записывать их в отдельный файл на телефоне, отметил эксперт.

Только после этого можно заняться обращением в полицию. Вместе с сотрудниками есть смысл попробовать запросить у оператора связи данные о последнем местоположении устройства по сотовым вышкам, посоветовал Трухачев.

В целом следует заранее готовиться к таким ситуациям и обязательно привязывать телефон к учетной записи. Пользователей Apple обязывают делать это, а вот в Android-устройствах данную настройку можно пропустить. А ведь она позволяет удаленно блокировать устройство и удалять с него всю информацию.
Павел Трухачев
техноблогер, автор телеграм-канала

Также эксперт посоветовал установить в телефоне ежедневное резервное копирование данных с телефона в облачное хранилище. Это позволит не потерять важную информацию, в том числе фотографии и видео, вместе с телефоном, заключил эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин предупредил, что мошенники стали наклеивать QR-коды даже на электросамокаты. Поэтому всегда лучше пользоваться для оплаты услуг официальными приложениями – у всех нормальных сервисов они есть.

Трошина Любовь

технологиибезопасностьэксклюзив

