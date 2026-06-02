ЕГЭ по русскому языку и единые госучебники будут соответствовать друг другу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

ЕГЭ по русскому языку и единые государственные учебники будут полностью соответствовать друг другу, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Она подчеркнула, что уже есть "конкретный план", как добиться того, чтобы они полностью соответствовали друг другу "без швов" и "заусенцев".

В ходе этого заседания Владимир Путин также указал, что русский язык и литература во многих российских вузах не имеют отдельного факультета, что противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России.

Кроме того, глава государства указал, что в ближайшее время начнется разработка учебного модуля для вузов "Русский язык как государственный". В его рамках будут изучаться вопросы языковой политики страны, а также конституционный статус русского языка.

