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21 июля, 14:44

Город

Более 920 старых домов снесли в Москве с начала программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 920 домов расселили и демонтировали с начала реализации программы реновации в Москве. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Освобожденные от старых домов участки используют для строительства новостроек по программе реновации.

"С начала реализации программы по переселению москвичей из ветхого жилья во всех районах столицы демонтирован 921 дом. Их жители переехали в новые жилые комплексы, построенные с учетом современных стандартов безопасности и качества жилья. При этом дворовая территория комплексно благоустраивается, проводится озеленение", – приводит слова Овчинского пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Рядом с новыми домами создаются зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Больше всего домов расселено и демонтировано на юго-востоке мегаполиса – 159, еще 134 – на востоке, а на западе – 111.

При демонтаже специалисты используют технологию "умный снос", при которой минимизируется негативное влияние на окружающую среду.

Ранее более 900 москвичей из пяти старых домов в столичном районе Коптево начали переселяться в новостройку по реновации. Им предложили комфортные квартиры в доме по адресу проезд Черепановых, дом 56а. Сюда переедут не только жители одного из соседних домов по этому же проезду, но и обладатели квартир в четырех пятиэтажках в 4-м Новомихалковском проезде и на улице Генерала Рычагова.

Свыше 12,8 тыс москвичей получили новое жилье по реновации

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