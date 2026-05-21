Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:21

Политика

В Госдуме призвали не загонять детей насильно в колледжи и техникумы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Недопустимо ограничивать права детей на переход в 10-й класс для увеличения количества поступающих в колледжи и техникумы. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи со старшеклассниками в Евразийском научно-образовательном центре Республики Башкортостан в Уфе.

По его словам, результаты ОГЭ не могут быть самостоятельным и единственным основанием для отказа в приеме на обучение в старшую школу даже при поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильным образованием.

Политик уточнил, что за последние 10 лет доля учеников, которые переходят в 10–11-е классы, снизилась с 55,7 до 42,7%. Причиной, по мнению Слуцкого, стали искусственные барьеры при переходе в старшую школу.

По словам парламентария, его партия предлагает исключить любые препятствия при приеме в старшие классы, обеспечив общедоступное и бесплатное образование. Государство должно обеспечить равные возможности получения полного школьного образования, подчеркнул Слуцкий.

Он инициировал закрепление на законодательном уровне обязательства для органов власти субъектов РФ и местного самоуправления гарантировать выпускникам 9-х классов право на продолжение обучения либо в рамках 10-го класса, либо на бесплатной основе в средних профессиональных учебных заведениях.

Кроме того, он поддержал идею внедрения комплексной системы индивидуального отбора в профильные классы, при которой в этом процессе будет активно задействовано родительское сообщество.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах для связанных с биоэкономикой специальностей. Российскому правительству следует оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в соответствующей сфере и в случае необходимости принять меры по увеличению контрольных цифр приема на обучение.

Московские школьники могут сдать два предмета по ОГЭ для поступления в колледж

Читайте также


политикаобразованиеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика