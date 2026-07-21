Водитель сбил кенгуру на шоссе в Чехии

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На востоке Чехии кенгуру внезапно выскочил на шоссе. В результате в него врезалась машина, сообщила пресс-секретарь районного отделения полиции Милуша Зайицова.

Инцидент произошел 19 июля в 04:00 рядом с городом Простеев, в районе деревни Бискупице. Водитель машины Suzuki при столкновении не пострадал, но животное погибло.

Позже выяснялось, что кенгуру принадлежал одному из жителей деревни. Владельцу животного рассказали о случившемся.

Правоохранительные органы проверили автомобилиста на алкоголь и наркотики. Тесты показали отрицательный результат. Общий материальный ущерб от дорожно-транспортного происшествия составил 60 тысяч крон, это порядка 2,8 тысячи долларов.

Ранее российский водитель сбил лося. Авария произошла на 108-м километре МКАД. Животное погибло на месте, мужчина не пострадал. Установление обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура.